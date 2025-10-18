В Москве вечером 18 октября можно будет увидеть полярное сияние

Очень яркое свечение ожидается как минимум до 23:00 мск

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Ученые прогнозируют, начиная с 22:20-22:30 мск, значительное увеличение яркости полярных сияний с возможностью "уверенного наблюдения" от широт Санкт-Петербурга и выше, в результате которого жители Москвы смогут увидеть северное сияние. Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Слабые сияния в северо-западном регионе при этом наблюдаются уже около 1,5 часов. Для широт Москвы в это время можно попробовать посканировать северный горизонт видоискателями телефонов и фотоаппаратов: есть возможность увидеть слабое свечение", - говорится в сообщении.

Как отмечается, вероятность наблюдения глазом (без техники) для центральной части России на данный момент мала. Однако ученые отметили, что очень яркое свечение ожидается как минимум до 23:00 мск.