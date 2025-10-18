В Вашингтоне тысячи людей вышли на митинг против политики Трампа

Протестующие собрались в центре города и направились в сторону Капитолийского холма

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Юматов/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 18 октября. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Тысячи людей вышли в Вашингтоне на акцию протеста против политики, проводимой администрацией президента США Дональда Трампа.

Участники демонстрации под лозунгом No Kings ("Нет королей") собрались в центре города и прошли по перекрытой для движения транспорта Пенсильвания-авеню в сторону Капитолийского холма, где была установлена сцена для выступающих. В их числе были американские законодатели из рядов Демократической партии, общественные деятели, активисты. На месте дежурили наряды полиции и бойцы Национальной гвардии США, однако каких-либо инцидентов, потребовавших их вмешательства, по наблюдению корреспондента ТАСС, замечено не было.

Большинство протестующих пришли на акцию с транспарантами, содержащими критику в адрес самого Трампа, членов его администрации, Иммиграционной и таможенной службы США (ICE). "Ненависть не сделает нас великими", "Нет диктаторам", "Мы все иммигранты", "Свобода и правосудие для всех", "Защитим демократию", "Никто не стоит выше закона", - вот лишь некоторые из надписей на плакатах в руках протестующих.

В толпе звучат призывы опубликовать список клиентов обвиненного в растлении малолетних финансиста Джеффри Эпштейна, подвергнуть импичменту президента США, прекратить нападки на движение американских антифашистов "Антифа", которое Трамп признал внутренней террористической организацией. Многие принесли флаги США.

18 октября по всей стране проходят массовые протесты под лозунгом No Kings. По планам организаторов, в этот день в США состоятся не менее 2,6 тыс. демонстраций, что станет "крупнейшим мирным протестом в современной истории Америки". Предыдущие протесты No Kings прошли 14 июня, в день рождения Трампа и день проведения военного парада в Вашингтоне. Тогда в американских городах состоялось не менее 2,1 тыс. акций, в которых приняли участие около 5 млн человек.