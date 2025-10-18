WP: американцы стали чаще отказываться от гражданства по политическим причинам

Опрос консалтинговой компании Greenback показал, что с 2024 по 2025 год доля граждан США, рассматривающих возможность отказа от гражданства из-за несогласия с политикой, составила 51%

Редакция сайта ТАСС

© Sandy Huffaker/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Американцы, постоянно проживающие за рубежом, стали все чаще отказываться от гражданства США по политическим причинам. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на юристов.

Иммиграционные адвокаты, чьи слова приводит газета, отметили, что ежегодно 5-6 тыс. американцев отказываются от гражданства. Среди причин юристы выделяют налоговые и логистические, однако в последнее время недовольство политическим курсом США играет главную роль в принятии такого решения.

Издание также привело итоги опроса международной консалтинговой компании Greenback, согласно которым в период с 2024 по 2025 год доля американцев, рассматривающих возможность отказа от гражданства США из-за несогласия с политической обстановкой в стране, составила 51%.