На Ставрополье прошел фестиваль "Тыква-фест" в поддержку участников СВО

Для гостей приготовили более 300 кг тыквенной каши, приготовленной местными кулинарами

ПЯТИГОРСК, 19 октября./ТАСС/. Благотворительный фестиваль "Тыква-фест", направленный на поддержку участников специальной военной операции, прошел в Предгорном округе Ставропольского края. Для гостей приготовили более 300 кг тыквенной каши, сообщили в администрации округа.

"В станице Ессентукской Предгорного округа с размахом прошел благотворительный фестиваль "Тыква-фест", направленный на поддержку участников специальной военной операции. Главным угощением для гостей стали более 300 кг вкуснейшей тыквенной каши, приготовленной местными кулинарами. Традиционный праздник осеннего урожая объединил жителей и гостей округа, представив богатый урожай тыквы. Именно этот овощ стал основой для главного блюда фестиваля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году местные фермеры собрали более 10 тонн тыквы. Посетителей фестиваля ждала гастрономическая ярмарка с разнообразными блюдами на основе тыквы, а также насыщенная развлекательная программа. Гости всех возрастов смогли посмотреть выступления творческих коллективов, сделать фотографии в тематических фотозонах, принять участие в конкурсах, квестах и спортивных состязаниях.

"Этот фестиваль объединяет празднование богатого урожая с выражением нашей поддержки тем, кто защищает Родину. Предгорный округ гордится достижениями в сельском хозяйстве, и мы используем этот потенциал для помощи нашим бойцам. Все средства, вырученные на фестивале, пойдут на поддержку военнослужащих. В ближайшее время мы планируем отправить участникам СВО очередную партию гуманитарного груза", - приводятся в сообщении слова главы Предгорного округа Николая Бондаренко.