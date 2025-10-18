Сенатор призвал развивать систему социального патронажа беременных

Важно также устанавливать бэби-боксы, это может спасти жизни десятков детей, рассказал Айрат Гибатдинов

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Систему социального патронажа беременных нужно развивать в России для пресечения трагедий с новорожденными. Также жизни новорожденных могут спасти бэби-боксы, рассказал ТАСС сенатор Айрат Гибатдинов.

17 октября в Санкт-Петербурге в коляске у мусорных контейнеров в Московском районе обнаружили брошенного младенца. До этого на одной из улиц Барнаула нашли тело новорожденного с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве была задержана его 17-летняя мать.

"Безусловно, важно работать именно с причинами таких трагедий. Необходимо активнее выявлять женщин, не вставших на учет по беременности, развивать систему социального патронажа, консультирования и анонимной помощи, а также укрепления материальной поддержки семей с детьми", - сказал Гибатдинов.

Он отметил, что случаи, когда новорожденных находят на улицах, в подъездах, у мусорных контейнеров сигнализируют о том, что "система профилактики, к очень большому сожалению, не всегда работает и иногда отчаявшиеся женщины готовы пойти на самые страшные меры". "Вопрос установки бэби-боксов безусловно очень спорный, но нужно понимать, что в некоторых случаях это реальный шанс спасти жизнь, а не одобрение отказа от ребенка. Бэби-боксы могут стать элементом гуманной социальной политики и помогут спасти десятки детских жизней", - считает сенатор.

"В любом случае, государство должно подставлять плечо в момент, когда женщина стоит перед страшным выбором - ведь чаще всего на этот шаг идут те, кто потерял надежду", - заключил он.