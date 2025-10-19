В МВД рассказали, кто чаще становится жертвами мошенников на сайтах знакомств

В зоне риска одинокие и пожилые люди, отметила официальный представитель ведомства Ирина Волк

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Одинокие и пожилые люди чаще всего становятся потенциальными жертвами мошенников на сайтах знакомств. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Потенциальными жертвами чаще всего становятся одинокие граждане, ищущие серьезные отношения, а также люди пожилого возраста", - сказала она. Кроме того, по словам Волк, также к категории риска относятся доверчивые и эмоционально уязвимые люди.

МВД призывает россиян быть бдительными, не доверять сомнительным просьбам о переводе денег. В случае выявления мошенничества в ведомстве советуют незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.