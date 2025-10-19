Эксперт Подольская рассказала, как россияне могут увеличить пенсию

Для этого нужно переехать в регион, где действует районный коэффициент, или взять на попечение несовершеннолетнего

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Россияне, которые уже достигли пенсионного возраста и получают пенсию, могут ее увеличить при переезде в другой регион или в случае, если берут на попечение несовершеннолетнего ребенка. Об этом ТАСС сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

"Увеличение уже назначенной и выплачиваемой пенсионеру пенсии возможно в следующих случаях: при переезде в регион, где действует районный коэффициент. Так, при переезде в районы Крайнего Севера, Дальнего Востока и ряда других пенсия будет увеличена на размер районного коэффициента на весь период официального проживания там", - сказала она.

Также при достижении возраста 80 лет автоматически удваивается фиксированная выплата к страховой пенсии по старости. Увеличение фиксированной выплаты, в том числе происходит при приобретении или изменении группы инвалидности на более тяжелую, например, с III на II или I группу. А в случае появления иждивенцев, поступивших на попечение пенсионера (несовершеннолетние дети, внуки, родители или супруг с инвалидностью), фиксированная выплата к пенсии увеличивается на 1/3 за каждого иждивенца (но не более чем на трех).

Кроме того, получение необходимого стажа в районах Крайнего Севера и приравненных местностях обеспечивает увеличение фиксированной выплаты на 50%. Если пенсионер продолжает проживать в этих районах, то увеличение применяется с учетом районного коэффициента.

Как уточнила Подольская, иногда при изменении обстоятельств выгоднее перейти с пенсии по инвалидности на пенсию по старости или наоборот. Социальный фонд России не делает это автоматически, поэтому пенсионеру нужно подать заявление, и специалист сделает расчет, какая пенсия будет больше.

Пенсию можно увеличить, предоставив документы, подтверждающие ранее не учтенный стаж или заработок. Также пенсионер может вновь выйти на работу, в таком случае работодатель будет платить взносы за своего сотрудника. Каждый год для работающих пенсионеров автоматически происходит перерасчет - пенсии увеличиваются на основе страховых взносов, уплаченных в предыдущем году (не более 3 баллов в год). Эксперт добавила, что пенсионеры, имеющие государственные награды, после подачи заявления в Соцфонд также могут получать специальную доплату.