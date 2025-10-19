В ОП предложили продумать на каждой улице маршрут для самокатчиков

Автоэксперт Александр Холодов заявил, что не надо идти по пути "черного списка" и запрещать электросамокаты

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, автоэксперт Александр Холодов предложил разработать для каждой улицы в городах места, где передвижение на электросамокатах было бы безопасным как для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), так и для пешеходов.

"Мне кажется, что нужно просто индивидуально подходить и продумывать на каждой улице с учетом особенностей трафика и прочего, где более безопасно находиться лицам на СИМ", - сказал Холодов ТАСС.

По его словам, не надо идти по пути "черного списка" и запрещать передвижение самокатчиков везде. "Стоит пойти по пути "белого списка", то есть на каждой улице продумать, где их местонахождение было бы безопасным для всех. Если, условно, берем Садовое кольцо в Москве, то там широкий большой тротуар: можно линию нарисовать [дорожку для самокатчиков отделить от пешеходов] и все - никто никому не мешает", - сказал Холодов.

Если рассматривать "какую-нибудь маленькую пешеходную улочку", где тесно, или, например, Невский проспект в Петербурге, "то там надо вообще запретить нахождение электросамокатов". В случае, если на улице небольшой трафик, а тротуар узкий, то можно разрешить двигаться самокатчикам по проезжей части, а на малолюдных улицах - на тротуаре, считает Холодов.

На днях лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил запретить движение средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам, ужесточить административную ответственность за нарушения правил эксплуатации, а также ввести обязательную регистрацию и страхование транспорта, применяемого в коммерческих целях. ЛДПР готовит соответствующее обращение в правительство РФ.