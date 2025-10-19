Эксперт Лагунова: занятия с отстающими детьми должны быть безвозмездными

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Индивидуальные занятия с детьми, отстающими по обязательной школьной программе, должны проводиться педагогами на безвозмездной основе. Для улучшения успеваемости ряда учеников может быть также запущен курс внеурочной деятельности, сообщила ТАСС заместитель директора ФГБНУ "Институт содержания и методов обучения имени В. С. Леднева" Людмила Лагунова.

"Если говорить о корректировке образовательной программы с учетом выявленных трудностей, то она может включать в себя как индивидуальные задания для данной категории учеников [тех, кто не успевает усваивать программу] в рамках урока, так и реализацию отдельного курса внеурочной деятельности. Конечно, реализация образовательной программы осуществляется на безвозмездной основе", - сказала она.

Лагунова также отметила, что чаще всего у школьников возникают трудности в обучении в случае недостаточного внимания со стороны школы к организации индивидуально-дифференцированного обучения.

По ее словам, при выявлении пробелов в предметных результатах учеников необходимо обеспечить работу по трем направлениям: диагностика неуспешности (учебной, личностной, социальной, общественной), корректировка программы обучения с учетом выявленных трудностей, анализ эффективности принятых мер и формирование плана предупреждения неуспешности школьников.

"Решение о посещении любых платных образовательных программ родители принимают самостоятельно", - уточнила эксперт.