В ОП предложили ввести в России 12-летнее обучение в школах

Начинать учебу следует с шести лет, считает заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Срок обучения в школах нужно увеличить с нынешних 11 лет до 12, а начинать учебу следует с шести лет. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря ОП Владислав Гриб.

"Назрела необходимость вводить в школах 12-летнее образование, как почти во всех развитых странах мира. И отправлять детей в школу надо с шести лет", - сказал Гриб.

Он отметил, что такой подход к образованию диктуют реалии времени. "Это не просто необходимость, а требования сегодняшнего дня. <.> Школьная программа с каждым годом усложняется, все больше информации, больше предметов, научных дисциплин. В ряде стран искусственный интеллект изучается уже чуть ли ни с начальной школы. Этот объем знаний уже сложно уложить в 11 лет", - пояснил заместитель секретаря ОП.

Кроме того, обратил внимание Гриб, многих детей с пяти-шести лет готовят к программе первого класса. "Садик, подготовительные группы - это хорошо, но системное образование мы получаем только в школе. 12 и 6 лет - это требование сегодняшнего дня и в других странах это было введено еще два-три десятилетия назад"- заметил он.

По его мнению, вопрос введения 12-летнего образования надо рассмотреть и решить в ближайшие год-два. "И это повлияет в целом на качество школьного образования, а оно - основа для университетского образования, для образования средне-профессионального", - подчеркнул Гриб.

Замсекретаря ОП уточнил, что этот вопрос будет активно обсуждаться в ОП, в Российской академии образования и на общественном совете при Минпросвещения. "Хотелось бы, чтобы педагогическое и родительское сообщества тоже подключились к этому обсуждению", - добавил он.