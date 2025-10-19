В МВД рассказали, как мошенники могут красть аккаунты в мессенджерах

Получив доступ к профилю, злоумышленники ищут пароли и компромат, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Мошенники через поддельные объявления крадут аккаунты в мессенджерах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Код с листовки ведет на фишинговый сайт. Мошенники создают поддельный сайт, внешне похожий на сайт Telegram. Там они просят подтвердить номер телефона для того, чтобы якобы в чат не вступали посторонние люди. Если ввести код подтверждения, злоумышленники получат доступ к мессенджеру", - пояснили в пресс-центре особенность схемы.

В МВД добавили, что, получив доступ к аккаунту, мошенники в сохраненных сообщениях ищут пароли от соцсетей и онлайн-банков, а в переписках - интимные фото или фото документов. "Все это они используют в преступных целях", - подчеркнули в ведомстве.