В СФ рассказали, что может помочь быстрее взыскать деньги по решению суда

Получить компенсацию ущерба через суд истцу помогут настойчивость и последовательность, подчеркнул первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Настойчивость и последовательное использование всех предусмотренных законом возможностей позволят гражданам быстрее получить от ответчика взысканный по решению суда ущерб. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

"Мы в Совете Федерации активно работаем над совершенствованием исполнительного производства. В частности, обсуждаются меры по расширению инструментов розыска имущества должников, созданию цифровых механизмов межведомственного взаимодействия. Важно сохранять настойчивость и последовательно использовать все предусмотренные законом возможности для защиты своих прав и восстановления справедливости", - сказал парламентарий.

По его словам, решение суда - это только первый шаг на пути к реальному взысканию ущерба.

"После получения решения советую немедленно обратиться в территориальное отделение Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по месту регистрации должника с заявлением о возбуждении исполнительного производства и исполнительным листом. Это позволит официально запустить процесс взыскания долга", - пояснил Шейкин.

Также сенатор рекомендует гражданам активно контролировать работу судебного пристава. Если есть информация о новых счетах, имуществе или другой собственности ответчика, обязательно передавать эти сведения приставу, добавил он. "Практика показывает: инициативность самого взыскателя зачастую играет решающую роль. Ваши самостоятельные поиски активов должника, будь то транспорт, недвижимость или дебиторская задолженность, помогут увеличить шансы получить причитающуюся сумму. Все найденные сведения об имуществе обязательно направляйте приставу для возможного взыскания", - отметил парламентарий.

Он напомнил о возможности обжаловать бездействие приставов в вышестоящий орган ФССП или в суд. Дополнительно, при необходимости, можно обратиться и в прокуратуру - это один из действенных способов защиты ваших интересов, сказал Шейкин.