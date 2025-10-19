Эксперт Овсянникова: стресс из-за ОГЭ и ЕГЭ провоцирует ожирение у подростков

Школьники в возрасте от 15 до 17 лет часто заедают стрессы неправильными продуктами, стремясь получить удовольствие от нездоровой или сладкой еды, отметила врач-эндокринолог

НОВОСИБИРСК, 19 октября. /ТАСС/. Подростки в возрасте от 15 до 17 лет чаще страдают от ожирения на фоне переживаний перед ОГЭ и ЕГЭ, справляясь со стрессом с помощью вредной пищи. Таким мнением с ТАСС поделилась старший научный сотрудник Научно-исследовательского института терапии и профилактической медицины, врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Алла Овсянникова.

"Подростки 15-17 лет более уязвимы, потому что это как раз та группа, которая наиболее подвержена стрессовым ситуациям, они не умеют еще с ними справляться. Это экзамены ОГЭ - как раз 15 лет, 9 класс, и ЕГЭ - 17 лет, 11 класс, вот он возрастной этот период", - сказала она. Подростки часто заедают стрессы неправильными продуктами, стремясь получить удовольствие от нездоровой или сладкой еды, что, по словам эксперта, приводит к нарушению пищевого поведения.

Ожирение - это сложное заболевание, которое требует помощи сразу нескольких врачей. "У 70% людей ожирению сопутствуют расстройства психологического характера", - сказала Овсянникова. Это могут быть нарушения пищевого поведения, депрессия или тревожное расстройство. Поэтому лечением, по словам эксперта, должны заниматься не только эндокринолог, но и психолог или психотерапевт, которые помогут справиться с психологическими проблемами.

Также эксперт отметила, что молодым людям с лишним весом особенно трудно заниматься спортом из-за особенностей работы мозга. "У них происходит дофаминовая яма. А вот эта дофаминовая яма влияет на сниженную мотивацию к физической активности. То есть они не занимаются не потому, что они такие ленивые, а потому что у них нарушен определенный нейромедиатор в головном мозге", - объяснила Овсянникова. В лечении необходим врач ЛФК, который поможет подобрать подходящую физическую нагрузку. Также важна роль диетолога, который научит правильно питаться. "Без сильных диет, без голодовок - это все ухудшает пищевое поведение", - заключила эксперт.

Вице-премьер России Татьяна Голикова в октябре 2025 года заявила об увеличении числа случаев ожирения среди детей от 15 до 17 лет в стране. По ее словам, за последние четыре года показатель вырос на 42%. Голикова связала это с улучшением системы диагностики в рамках профилактических осмотров и диспансеризации.