Матвиенко: День отца напоминает о роли мужчины в воспитании детей

Этот праздник способствует сохранению традиционных духовных ценностей Отечества, отметила председатель СФ

Редакция сайта ТАСС

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. День отца, который отмечается в России в третье воскресенье октября, напоминает о роли мужчины в воспитании и гармоничном развитии детей. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Этот праздник способствует сохранению традиционных духовных ценностей нашего Отечества. Он символизирует преемственность поколений, общее стремление многонационального российского народа к укреплению института семьи, напоминает о значимости отца в воспитании детей, их гармоничном развитии", - говорится в поздравлении спикера СФ.

Государство, подчеркнула Матвиенко, уделяет особое внимание вопросам защиты институтов материнства, отцовства и детства. К примеру, с 1 января 2025 года действует проект "Семья", предусматривающий комплексную поддержку и улучшение качества жизни семей, включая старшее поколение, отметила она.

Мать олицетворяет безграничную преданность, доброту и щедрость души, а отец - опора семьи, надежный и мудрый наставник, образец мужества, решительности и выдержки, он учит детей самостоятельности, уверенности в себе, поддерживает в трудную минуту, помогает освоить новое дело, отметила спикер СФ.

"Именно родители вносят решающий вклад в формирование личности ребенка, помогают ему стать достойным гражданином своей страны. Желаю всем добра, здоровья и счастья. Пусть в ваших домах всегда будут гармония, тепло и взаимопонимание. С праздником!" - написала Матвиенко.

Всероссийский День отца учрежден президентом РФ Владимиром Путиным в 2021 году и отмечается в России ежегодно в третье воскресенье октября.