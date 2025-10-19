Русский дом: развитие отношений РФ и Индии стимулирует интерес к русскому языку

В действующем при Русском доме Институте русского языка в Нью-Дели недостатка в студентах не бывает, отметила его директор Елена Ремизова

Редакция сайта ТАСС

© Ирина Полина/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 октября. /ТАСС/. Текущее развитие отношений России и Индии, расширение образовательных и туристических обменов влечет за собой рост интереса к изучению русского языка среди индийцев. Об этом рассказала в беседе с ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в Индии, директор Русского дома в Нью-Дели Елена Ремизова.

"Мы видим, что на протяжении многих лет интерес к русскому языку не только не ослабевает, но и растет. Это связано с тем, что Россия является стратегическим партнером Индии и знание русского языка открывает перед индийской молодежью широкие возможности для учебы, работы и развития бизнеса", - отметила Ремизова.

По ее словам, в действующем при Русском доме Институте русского языка в Нью-Дели недостатка в студентах не бывает. "К нам постоянно приходят новые ученики, которые стремятся освоить русский язык для будущей учебы или работы", - сказала она.

Цели и мотивация

В течение года на курсах русского языка обучение проходят порядка 350 учеников. "Ежегодно к нам приходят новые студенты. Как правило, это ребята от 18 до 35 лет. Все они изучают русский язык для разных целей", - сказала куратор Института русского языка Екатерина Дыняк. "В основном это молодые люди, которые хотят быть медицинскими переводчиками и работать в крупных больницах, помогая русскоязычным пациентам, приезжающим из стран СНГ", - уточнила она.

Значительную часть студентов на курсы отправляют родственники, которые сами хорошо владеют русским языком и ведут бизнес с Россией. Другие видят перспективу в растущем потоке туристов из русскоговорящих стран в Индию и хотят работать гидами. Многие здесь учат русский, чтобы поехать учиться в Россию. "Наши студенты учатся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Владивостоке и многих других городах", - указала преподаватель Института русского языка Алена Грешнова.

Сами студенты подтверждают эти цели. "Я очень люблю работать с русским языком, потому что люди из России, а также Узбекистана, Туркменистана мне очень нравятся", - рассказал студент Ниирадж, который уже работает переводчиком в одной из делийских больниц. "Я учу русский язык, потому что планирую поступить в университет в России. Возможно, в Нижнем Новгороде, Москве или Санкт-Петербурге. Я мечтаю стать переводчиком", - отметила студентка Химани. "Мы хотим работать в сфере медицинского туризма", - добавили братья Суфнан и Альтан.

Преподаватели отмечают и высокий уровень мотивации у студентов, даже живущих вдали от столицы. Зачастую они не владеют английским, стремясь в первую очередь освоить русский. "У нас много студентов, которые живут не в Нью-Дели и ездят на курсы русского языка из отдаленных районов нашего региона. У них настолько сильное желание изучать русский язык, что они готовы изо дня в день преодолевать и себя, и значительное расстояние, чтобы получить знания", - сказала куратор Дыняк.

Образовательный процесс и особенности обучения

Обучение в институте ведется по стандарту "Русский язык как иностранный" по соответствующей методике. "На основании этого мы составляем нашу программу, обучаем студентов и проводим экзамены", - пояснила куратор курсов. Большинство индийских студентов за полтора года достигают уровня В1, достаточного, например, для поступления в российский ВУЗ.

Однако в процессе обучения индийские студенты сталкиваются и с рядом трудностей. "Основная сложность заключается в грамматике, потому что она значительно отличается от грамматики индийских языков", - сказала Дыняк. "Тяжело дается система падежей, понятия рода и числа, а также произношение, поскольку в русском языке есть звуки, нетипичные для индийских языков. Кроме того, русский язык богат синонимами, что требует постоянного обогащения словарного запаса", - добавила куратор.

Несмотря на сложности, студенты проявляют большую любознательность и упорство. "Индийцы как студенты - отличные, активные ребята. Работать с ними - большое удовольствие. Они очень любят музыку, просмотр роликов в интернете. Многие из них уже немного знакомы с Россией, потому что смотрят популярных блогеров", - отметила Грешнова.

"На занятиях самая любимая часть - разговорный русский. Письмо и грамматика даются с трудом", - указала преподаватель, подчеркнув также, что студенты очень любят участвовать в разных факультативных мероприятиях, концертах, с большим удовольствием разучивают песни, стихотворения, ставят сценки на русском языке.

Русский дом как центр культуры

Помимо языковых курсов, Русский дом в Нью-Дели активно знакомит студентов с русской культурой. "Конечно, в Русский дом приходят не просто учить русский язык. Они знают, что здесь проводится много мероприятий, приезжают коллективы, танцевальные и инструментальные ансамбли, есть хорошая библиотека, проводятся мастер-классы, кинопоказы", - рассказала Дыняк.

Студенты Русского дома имеют доступ ко всем этим мероприятиям, которые направлены как непосредственно на изучение русского языка, так и на ознакомление с русской культурой, историей, современными реалиями жизни в России.

Завершая обучение, выпускники продолжают посещать Русский дом, становясь постоянными гостями выставок, ярмарок, концертов. Они приводят свои семьи, друзей и знакомых на праздничные мероприятия, новогодние елки и масленичные гулянья, на встречи с известными людьми: учеными, космонавтами, артистами, которые часто приезжают в Нью-Дели и всегда рады встретиться с индийской аудиторией.

"Такие мероприятия, лекции и встречине только помогают изучающим русский язык индийцам обогатить словарный запас, попрактиковать аудирование и разговорную речь, но и дают возможность соприкоснуться с глубоким культурным контекстом, лучше понять менталитет и традиции, узнать о последних тенденциях в экономике, науке и туризме", - отметила директор Русского дома. "Это делает процесс обучения более увлекательным, снимает языковой барьер и формирует прочную основу для будущих профессиональных и личных контактов с Россией", - заключила Ремизова.