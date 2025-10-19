На Херсонщине провели более 4 тыс. криминалистических экспертиз

Криминалисты постоянно выезжают на места преступлений, зачастую в прифронтовой зоне

ГЕНИЧЕСК, 19 октября. /ТАСС/. Более 4 тыс. криминалистических экспертиз были организованы в Херсонской области для раскрытия преступлений с 2023 года. Об этом сообщил ТАСС руководитель отдела криминалистики следственного управления СК РФ по Херсонской области Алексей Красноперов.

"В 2025 году проведено свыше 1,5 тыс. экспертиз, в которых участвовали криминалисты. Если говорить за весь период с начала функционирования криминалистических подразделений с 2023 года, то проведено свыше 4 тыс. различных экспертиз", - сказал он.

Красноперов подчеркнул, что криминалисты постоянно выезжают на места преступлений, зачастую работать приходится и в прифронтовой зоне. "Следователи-криминалисты осуществили 665 выездов на места происшествия для осмотра и поиска следов преступлений. Они приняли участие в производстве свыше 2 тыс. следственных действий, в том числе осмотрах вещественных доказательств, обысках, допросах, проверках показаний на месте и назначении судебных экспертиз", - добавил он.

По его словам, в регионе действуют два учреждения на базе Минздрава и МВД для проведения экспертиз. Он также уточнил, что с экспертизами, которые не выполняются в области, помогают другие субъекты РФ. Например, плотное сотрудничество в сфере психологических и психиатрических экспертиз удалось наладить с экспертами из Севастополя.

Как отметил Красноперов, взаимодействие с другими регионами - естественный процесс, так как существует понятие "криминалистическое братство", введенное одним из руководителей Главного управления криминалистики Юрием Лекановым. "Я с гордостью могу сказать, что на территорию любого региона, где есть подразделения криминалистики, может приехать любой сотрудник, и там будет решен любой служебный вопрос. Это понятие криминалистического братства, которое в свое время заложил Леканов, до сих пор живо", - добавил он.