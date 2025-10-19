В Самарской области утвердили компенсации найма жилья для семей с детьми

При рождении первого ребенка можно будет компенсировать 10 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 19 октября. /ТАСС/. Молодые семьи в Самарской области смогут получать компенсацию найма жилья до 10 тыс. рублей при рождении первого ребенка и до 15 тыс. рублей при рождении последующих детей. Соответствующий порядок утвержден поправками в приказ о мерах соцподдержки в рамках нацпроекта "Семья", следует из документа на портале правовой информации.

Приказ Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области "Об утверждении порядков предоставления дополнительных мер социальной поддержки в целях реализации мероприятий региональной программы по повышению рождаемости на 2024-2027 годы" дополнен абзацем о порядке предоставления компенсации молодой семье с детьми стоимости найма жилого помещения. Программа по повышению рождаемости направлена на достижение результатов федерального проекта "Многодетная семья" национального проекта "Семья".

"Порядок предоставления компенсации молодой семье с детьми стоимости найма жилого помещения в размере 50% фактических расходов по договору найма, но не более <…> 10 тыс. рублей, при рождении с 1 января 2025 года первого ребенка", - говорится в документе. Далее следует, что при рождении в семье второго и последующих детей размер компенсации составляет 75% фактических расходов по договору найма, но не более <…> 15 тыс. рублей. При этом ребенок, а в многодетной семье младший из детей, не должен быть старше трех лет.

В том же документе описан порядок предоставления единовременных выплат беременным студенткам, обучающимся на очной форме в вузах и ссузах. Так, власти Самарской области планируют выплачивать им 200 тыс. рублей при постановке на учет по беременности до 31 декабря 2025 года. Для тех, кто встанет на учет с 1 января 2026 года, выплата составит 100 тыс. рублей.