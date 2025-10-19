В Запорожье к Дню отца наградили семьи участников СВО

В канун праздника также высадили деревья и провели забег

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Филиал фонда "Защитники Отечества" и региональное отделение общественной организации "Отцы России" провели в Запорожской области к Дню отца встречу с родителями участников спецоперации. В канун праздника также высадили деревья на Алее отцов, провели турнир по шашкам и любительский забег, сообщили ТАСС в региональном отделении "Единой России" (ЕР).

"Наша задача, как представителей партии "Единая Россия", как депутатов, как людей - защитить в памяти подвиг ваших детей, защитить ваши семьи. Ваши герои защищали Россию. Мы сделаем все для того, чтобы защитить вас", - обратился к участникам встречи заместитель председателя Законодательного собрания Запорожской области Михаил Попов.

Сыновья некоторых из пришедших на встречу отцов погибли в зоне СВО. Мужчины получили благодарности от Заксобрания и отделения ЕР, позднее им вручат медали "Отец солдата".

Новые деревья высадили активисты и депутаты на Аллее отцов возле спортшколы №3 в Мелитополе. Как сообщили в пресс-службе регионального отделения партии, первые саженцы здесь появились в октябре 2024 года. Высадка в честь Дня отца стала "продолжением важной городской традиции", отметил в своем Telegram-канале мэр Мелитополя Сергей Золотарев. Отцы в прифронтовом Каменко-Днепровском муниципальном округе получили памятные подарки и поздравления на посвященном празднику мероприятии, рассказали в партии.

В турнире по шашкам соревновались 27 участников разных возрастов из Мелитополя и Акимовского округа. Соревнования прошли отдельно между детьми и взрослыми. Все призеры турнира были награждены медалями, им вручили благодарности и подарки от "Единой России". А в любительском забеге в Парке имени Максима Горького участие приняли активисты "Волонтерской роты", "Волонтеры Победы", а также представители Центра спортивной подготовки области.

День отца был установлен указом президента РФ Владимира Путина от 4 октября 2021 года, праздник отмечается в третье воскресенье октября. По всей стране в этот день проходят семейные фестивали, конкурсы, мастер-классы, познавательные игры и т. п. Праздник направлен на укрепление института семьи, повышение значимости роли отца и ответственности мужчин за воспитание детей.