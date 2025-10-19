Путин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

Президент РФ отметил, что в последние годы отечественный дорожный комплекс находится на подъеме

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, отметив, что от их труда прямо зависит развитие всех регионов страны.

"Сегодня мы чествуем работников дорожного хозяйства - квалифицированных, востребованных специалистов, которые хорошо знают свое дело, понимают значимость стоящих перед ними задач. В сложных, порой экстремальных условиях вы строите автомагистрали и путепроводы, мосты и тоннели, обеспечиваете безопасное и надежное сообщение между городами и поселками нашей огромной страны. И, конечно, от вас, вашего созидательного труда прямо зависит качество жизни людей, развитие всех регионов России", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что в последние годы отечественный дорожный комплекс находится на подъеме. Так, благодаря грамотным управленческим решениям, широкому внедрению современных технологий и материалов строятся и ремонтируются сотни километров федеральных, региональных и местных трасс, создаются крупные логистические узлы и транспортные коридоры, модернизируется инфраструктура отрасли, на новый уровень выходит государственно-частное партнерство.

"Убежден, что и впредь вы будете добросовестно работать, добиваться поставленных целей на благо Родины и нашего народа", - добавил Путин и пожелал всего наилучшего.

День работников дорожного хозяйства - российский профессиональный праздник. Отмечается в третье воскресенье октября. Установлен указом президента РФ от 23 марта 2000 года.