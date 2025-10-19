Володин поздравил россиян с Днем отца

Председатель Госдумы пожелал "всем крепкого здоровья и семейного счастья"

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем отца, отметив важную роль мужчин в семье и воспитании детей, а также выразив благодарность женщинам за инициативу учреждения этого праздника.

"Сегодня День отца. Праздник получил официальный статус недавно. Кстати, это была инициатива женщин. Только там, где есть гармония, согласие и любовь между мужчиной и женщиной, - крепкие семьи. Где отец для сына - пример поступков, умения справляться с трудностями. Для дочери - образец отношения к женщине. Дети - во многом отражение нас, родителей", - написал Володин в своем канале в Max.

Он также поделился размышлениями о романе Льва Толстого "Война и мир", назвав его одним из своих любимых произведений. По словам председателя Госдумы, именно в День отца уместно вспомнить диалог между князем Болконским и его сыном, когда старый князь провожает Андрея на войну, - "разговор о том, на какие принципы должен опираться мужчина, о его предназначении". "Предназначение и долг мужчины - служить своей стране. Родина и семья - главные ценности для него. Так было всегда", - отметил спикер ГД.

В заключение Володин пожелал "всем крепкого здоровья и семейного счастья". "Отцам - сил, энергии и успехов. А женщинам - слова благодарности за то, что такой праздник по вашей инициативе вошел в нашу жизнь", - добавил он.

19 октября 2025 года в России отмечается День отца. Он был установлен указом президента РФ Владимира Путина от 4 октября 2021 года "в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей". Согласно документу, этот праздник отмечается ежегодно в третье воскресенье октября.