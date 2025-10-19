В Москве речные трамваи перевезли более 65 тыс. пассажиров за две недели

Это почти на 50% больше, чем за такой же период 2024 года

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Более 65 тыс. пассажиров перевезли электросуда в Москве с переходом на зимний тариф. Это почти на 50% больше, чем за такой же период 2024 года, сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Инновационный речной электротранспорт пользуется популярностью даже с наступлением холодов. За две недели октября пассажиры совершили более 65 тыс. поездок на электросудах, это почти на 50% больше, чем за такой же период 2024 года", - сказал он.

Самыми востребованными маршрутами с начала месяца оказались "Киевский - Парк Фили" - более 36 тыс. поездок, "ЗИЛ - Печатники" - свыше 19 тыс. поездок, "Новоспасский - ЗИЛ" - почти 10 тыс. поездок.

Зимние тарифы действуют на электросудах с 1 октября по 30 апреля. Зимой на речных маршрутах проводят ледокольное обеспечение. А до ее наступления на причалах проверяют системы отопления, вентиляции, наличие необходимого инвентаря для очистки от снега, наледи и сосулек. Отдельное внимание уделяют системе антиобледенения, которой оборудованы швартовые места, чтобы не образовывался лед на корпусе плавучего причала и в ближайшей акватории.

С начала 2025 года на круглогодичных электросудах пассажиры совершили свыше 1,1 млн поездок. По сравнению с 2024 годом этот показатель увеличился более чем на 20%.