Несколько рейсов Red Wings из Екатеринбурга задержали более чем на восемь часов

Задержка произошла из-за позднего прибытия самолетов

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Несколько авиарейсов компании Red Wings из екатеринбургского аэропорта Кольцово задержаны более чем на восемь часов из-за позднего прибытия самолетов. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

"Из-за позднего прибытия воздушных судов в аэропорту города Екатеринбурга (Кольцово) задержаны к вылету несколько рейсов авиакомпании Red Wings. [Рейс] WZ-2029 в Нижний Новгород - планируемое время вылета 04:45 [02:25 мск] 20 октября. [Рейс] WZ-3045 в Пхукет - планируемое время вылета 06:35 [04:35 мск] 20 октября", - говорится в сообщении.

По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, рейс в Нижний Новгород должен был вылететь 19 октября в 21:25 (19:25 мск), в Пхукет - в 22:25 (20:25 мск). Транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль за оказанием услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.