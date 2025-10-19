В Госдуме рассказали, почему госорганы не рассматривают анонимки

Важно избежать злоупотреблений, пояснил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Жалобы в трудовую инспекцию и другие госорганы не могут быть анонимными, чтобы избежать злоупотреблений. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В настоящее время при подаче жалобы на работодателя заявитель должен указать свои данные, хотя и может попросить не разглашать их.

"Анонимную жалобу [в трудовую инспекцию] подать нельзя, потому как здесь могут быть злоупотребления - этим могут начать пользоваться конкуренты, в том числе устраивать травлю конкретному работодателю. Поэтому у автора жалобы должно быть имя - чьи права нарушены и чьи права восстанавливают. В том числе у него же берут комментарии, берут пояснения", - сказал парламентарий.

"И закон о порядке рассмотрения обращения граждан у нас также подразумевает авторство [обращения]. И если поступает так называемая анонимка, то это основание вообще ее не рассматривать", - подчеркнул Нилов.

Он при этом указал на "иной путь, которым можно воспользоваться" - например, обратиться к депутатам Госдумы. "Если на предприятии допущены нарушения, о чем депутату известно из обращения [гражданина], то это может стать поводом для обращения в ту же трудовую инспекцию со стороны депутата для проведения проверки", - сказал глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов. "Или есть информация в СМИ о допущенных массовых нарушениях на соответствующем предприятии, например. Тогда я за основу уже беру не жалобу конкретного человека, а публичную информацию, и прошу обратить внимание соответствующие компетентные органы на существующую проблему", - подчеркнул Нилов.