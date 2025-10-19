В Ямале свыше 70% дорог привели в нормативное состояние

В 2025 году в регионе обновили более 170 км дорожного полотна

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Более 70% дорог Ямало-ненецкого автономного округа на сегодняшний день приведены в нормативное состояние, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Сегодня свыше 70% дорог в округе приведены в нормативное состояние - это хороший результат, который показывает, что мы движемся в верном направлении. Уверен, работа продолжится в таком же высоком темпе", - приводят в сообщении слова губернатора региона Дмитрия Артюхова.

Отмечается, что в 2025 году в регионе обновили более 170 км дорожного полотна, включая 100 км региональных и 74 км муниципальных трасс. Так, в этом году начали масштабную реконструкцию на дороге Коротчаево - Новый Уренгой, работы рассчитаны на три года - за это время планируется полностью переустроить дорогу протяженностью 40 км от основания до верхнего слоя асфальта. В нормативное состояние также приведут мосты, уже выполнена реконструкция протяженностью 14 км. Кроме того, на автодороге Надым - Салехард в этом году заасфальтировали еще 56 км, полностью укрепить и заасфальтировать дорожное полотно планируется в следующем году. Таким образом, вся протяженность дороги в 344 км будет в асфальтобетонном покрытии.

Артюхов также поблагодарил работников дорожного хозяйства в их профессиональный праздник. "Работать в условиях Крайнего Севера - значит ежедневно сталкиваться с суровым климатом, сложным рельефом и непредсказуемыми погодными условиями. Непростые задачи требуют от вас не только высокого профессионализма и технической грамотности, но и упорства, выдержки и ответственности. <…> Благодаря труду строителей, инженеров, водителей спецтехники и рабочих дорожная сеть округа становится безопаснее", - приводят в сообщении его слова.