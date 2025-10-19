Туман не повлиял на работу московских аэропортов

Рейсы прибывают и отправляются штатно

Редакция сайта ТАСС

© Дарья Дементьева/ ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Туман, окутавший с раннего утра ряд районов Москвы, не повлиял на работу столичных аэропортов. Об этом ТАСС сообщили представители аэропортов мегаполиса.

"Работаем в штатном режиме, рейсы прибывают и отправляются штатно", - сказала представитель справочной службы Шереметьево. Аналогичную информацию ТАСС предоставили в справочных службах и других аэропортов Москвы.

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра РФ, в течение дня в столице и по области ожидается небольшой дождь при температуре воздуха до плюс 9 градусов в мегаполисе и до плюс 11 градусов - в Подмосковье. Ветер прогнозируется восточный и северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Предстоящей ночью в столичном регионе на фоне облачной погоды с прояснениями также не исключен местами небольшой дождь, при этом столбики термометров покажут 3-5 градусов выше нуля в Москве, по области - до плюс 6 градусов. Днем в начале новой недели в Подмосковье и в Москве ожидается до плюс 9 градусов.