Захарова: Понаровская нашла мужество стать голосом каждой утратившей дитя матери

Официальный представитель МИД РФ отметила, что написала эту песню вместе с Максимом Фадеевым специально для Ирины Понаровской, которая "волею судьбы оказалась эмоциональным донором"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Ирина Понаровская нашла в себе силы, пережив потерю сына, быть голосом каждой матери, утратившей свое дитя. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, сопроводив пост видео с телевизионной премьеры песни Понаровской "Мой ангел" авторства Макса Фадеева и Захаровой.

В конце своего выступления Понаровская высказалась о том, что чувствуют многие женщины. "Сегодня матери теряют своих детей. Мой сын ушел по невероятности. Это произошло в один момент. А есть ребята, которые ушли, чтобы мы сегодня здесь с вами радовались", - отметила певица.

Захарова рассказала, что эту песню они с Фадеевым написали специально для Ирины Понаровской, которая "волею судьбы оказалась эмоциональным донором". "Она нашла в себе силы, пережив потерю сына, быть голосом каждой матери, которая утратила свое ненаглядное чадо", - написала она.

"Слова, которые Ирина сказала в конце выступления, бесценны, я так долго их ждала от представителей нашей эстрады. Мужества хватило у Понаровской", - указала дипломат.