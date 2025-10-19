Реклама на ТАСС
На Эльбрусе закроют канатные дороги на день регламентных работ

До конца 2025 года таких дней намечено еще три
НАЛЬЧИК, 19 октября. /ТАСС/. Работу канатных дорог на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии приостановят на один день для проведения технического регламента, сообщили в администрации курорта "Эльбрус".

"20 октября канатные дороги и горнолыжные трассы будут закрыты для технического обслуживания на один день. Эти временные неудобства нужны для вашей постоянной безопасности", - говорится в сообщении.

В регламентные дни проводятся профилактические работы на канатной дороге. До конца 2025 года таких дней намечено еще три, отмечают на курорте. 

