На Эльбрусе закроют канатные дороги на день регламентных работ

До конца 2025 года таких дней намечено еще три

НАЛЬЧИК, 19 октября. /ТАСС/. Работу канатных дорог на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии приостановят на один день для проведения технического регламента, сообщили в администрации курорта "Эльбрус".

"20 октября канатные дороги и горнолыжные трассы будут закрыты для технического обслуживания на один день. Эти временные неудобства нужны для вашей постоянной безопасности", - говорится в сообщении.

В регламентные дни проводятся профилактические работы на канатной дороге. До конца 2025 года таких дней намечено еще три, отмечают на курорте.