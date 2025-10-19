Путин приветствовал гостей торжественного мероприятия, посвященного Дню отца

Президент РФ отметил, что глава семьи у всех народов страны испокон веков пользуется непререкаемым авторитетом

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям торжественного мероприятия, посвященного Всероссийскому празднику - Дню отца, отметив, что глава семьи у всех народов России испокон веков пользуется непререкаемым авторитетом.

"У всех народов нашей многонациональной страны глава семьи испокон веков пользуется непререкаемым авторитетом. <...> И потому отрадно, что этот замечательный праздник, призванный подчеркнуть огромную роль отца в воспитании подрастающего поколения, в судьбе каждого человека, пользуется широкой общественной поддержкой", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул важность того, чтобы сегодня мужчины, молодые люди стремились соответствовать высокому званию главы семьи, берегли семейные устои, были тружениками и мудрыми наставниками, надежной опорой и старшими товарищами, готовыми поделиться с детьми, близкими своими знаниями и жизненным опытом, поддержать их в трудную минуту, помочь в достижении намеченных целей.

Президент также передал теплые поздравления участникам специальной военной операции, которые сегодня защищают свободу и независимость Отечества, с честью продолжают ратные, патриотические традиции своих семей, отцов, дедов и прадедов. "Мы искренне гордимся вашей стойкостью, отвагой и мужеством", - заключил Путин и пожелал участникам торжественного мероприятия успехов и всего наилучшего.

19 октября 2025 года в России отмечается День отца. Он был установлен указом президента РФ Владимира Путина от 4 октября 2021 года "в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей". Согласно документу, этот праздник отмечается ежегодно в третье воскресенье октября.