"Волонтерская рота Боевого братства" проводит VII съезд координаторов в Москве

В мероприятии принимают участие более 450 активистов

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. "Волонтерская рота Боевого братства" проводит VII съезд Совета федеральных координаторов в зале "Жуков" Музея Победы на Поклонной горе. В мероприятии принимают участие более 450 активистов и добровольцев движения из 70 регионов России, представители Абхазского отделения, передает корреспондент ТАСС с места событий.

На съезде утверждаются ключевые направления работы организации на 2026 год, назначаются новые федеральные и региональные координаторы. В мероприятии участвуют первый заместитель председателя "Боевого братства", Герой России Дмитрий Саблин, депутаты Госдумы Алена Аршинова и Бадма Башанкаев, руководитель "Молодой гвардии Единой России" Антон Демидов, а также глава центрального штаба МГЕР Александр Амелин.

Выступая на съезде, Саблин напомнил, что идея создания "Волонтерской роты" возникла семь лет назад как ответ на необходимость воспитания новой смены патриотов, готовых продолжать дело ветеранов. По его словам, за это время движение выросло в масштабное сообщество единомышленников, объединяющее молодежь и защитников Отечества. "Наши ребята доказали, что способны работать в самых сложных условиях, помогать людям, проявлять мужество и ответственность. За годы существования рота стала настоящей школой гражданственности и силы духа. Сегодня, видя ваши лица, мы понимаем - у нашей страны есть достойное будущее", - подчеркнул Герой России.

Руководитель МГЕР Антон Демидов, поздравляя "Волонтерскую роту Боевого братства" с семилетием, отметил, что организация, созданная снизу усилиями самих активистов при поддержке Саблина и "Боевого братства", доказала свою значимость и актуальность. Он напомнил, что волонтеры стали опорой гуманитарных миссий, провели сотни выездов и оказали помощь тысячам жителей Донбасса и Новороссии. По словам Демидова, движение не только помогает людям, но и формирует патриотический кадровый резерв страны.

Награды отличившимся

В торжественной обстановке наиболее отличившимся волонтерам и поисковикам были вручены награды и благодарности от президента РФ Владимира Путина, первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко и министра обороны РФ Андрея Белоусова.

Кроме того, на площадке съезда прошли проводы шести добровольцев спецподразделения авиаразведки ГРОМ "Каскад" в зону специальной военной операции. В напутственном обращении к бойцам Саблин подчеркнул, что главное в работе бригады - человеческое отношение, а не техника, и выразил уверенность, что все участники миссии вернутся живыми и здоровыми.

Также в рамках съезда пройдет подписание соглашений о сотрудничестве с общественными и промышленными структурами, среди которых - Росатом, "Газпром профсоюз", Ассоциация ветеранов СВО и Национальный центр исторической памяти при президенте РФ.

Завершится съезд гражданско-патриотической акцией у Вечного огня на Поклонной горе, где участники возложат цветы и развернут ленту-триколор в память о героях, защищавших Родину.