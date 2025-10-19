В школе Новосибирска зафиксировали случай гепатита А

Заболевание обнаружили у ребенка из Средней Азии

НОВОСИБИРСК, 19 октября. /ТАСС/. Острое инфекционное заболевание печени - гепатит А - выявили у школьника в Новосибирске в Ленинском районе, самом густонаселенном в городе. Об этом сообщили ТАСС в мэрии.

Гепатит А - вирусное заболевание печени, которое передается через грязную воду, руки, продукты питания. Вирус гепатита А устойчив при распространении. Инкубационный период заболевания длится до 50 дней. Болезнь нередко протекает бессимптомно, и выявить ее могут только назначенные врачами анализы.

"Один случай был зафиксирован в пятницу. Средняя образовательная школа №90", - сказал собеседник агентства.

Гепатит был выявлен у ребенка из Средней Азии. Сейчас он госпитализирован. "Роспотребнадзор выдал предписание о сдаче анализов всех контактных", - пояснили в мэрии, уточнив, что решение о карантине принимает Роспотребнадзор.

Издание "НГС. Новосибирск" со ссылкой на родительницу одного из школьников сообщило, что класс в школе закрыт на карантин.