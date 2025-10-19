Вице-спикер ГД призвал ввести мораторий на изменения в системе образования

Борис Чернышов назвал неправильными призывы к проведению новых экспериментов в образовании

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Мораторий на внесение изменений в системе образования нужно ввести в России. Об этом заявил ТАСС вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб заявил в беседе с ТАСС, что срок обучения в школах нужно увеличить с нынешних 11 лет до 12, а начинать учебу следует с шести лет.

"Призывы к проведению новых экспериментов в системе образования нашей страны считаю неправильными. Мы и так слишком много экспериментов проводим над российской системой образования. Один ЕГЭ чего стоит, да и многое другое. Мне кажется, самое главное, что нужно сделать - это наложить мораторий на изменения в системе образования и позволить самим учителям сохранить лучшее, что у нас есть, и постараться избежать необдуманных решений", - сказал Чернышов.