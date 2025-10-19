В Новгородской области откроют памятник "Воздушной трассе жизни" блокадного Ленинграда

Открытие мемориала символически приурочено ко Дню народного единства

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 октября. /ТАСС/. Памятник, посвященный воздушному снабжению блокадного Ленинграда, откроют в поселке Хвойная Новгородской области в День народного единства. Об этом ТАСС сообщила ТАСС внучка командира экипажа Московской авиагруппы особого назначения (МАОН) Петра Колесникова, автор книги "Летчики особого назначения" Анна Белорусова.

"В поселке Хвойная Новгородской области состоится открытие памятника, посвященного воздушному снабжению блокадного Ленинграда. Торжественное открытие памятника символически приурочено ко Дню народного единства", - сообщила Белорусова.

Трехметровая стела из карельского гранита будет установлена на территории бывшего Хвойнинского аэродрома, с которого в 1941 году начиналась "Воздушная трасса жизни". Именно отсюда самолеты с продовольствием отправлялись в осажденный город и возвращались обратно, эвакуируя жителей и раненых бойцов.

В ноябре 1941 года, когда сухопутная связь с Ленинградом была прервана, а нормы выдачи хлеба были снижены до 125 граммов, эта воздушная трасса стала для города единственной нитью, связывающей его с "Большой землей". Памятник создан по инициативе общественности и установлен на добровольные пожертвования. Его автор - заслуженный деятель искусств Республики Карелия скульптор Александр Ким. Мемориал увековечивает подвиг летчиков и местных жителей, обеспечивавших работу аэродрома в годы войны. "Крайне важно обозначить историческое место бывшего аэродрома. Памятный знак в виде каменной стелы с надписью планируется установить там, где начинались взлетно-посадочные полосы", - отметила Белорусова.

При входе в Хвойнинский краеведческий музей установлен мемориальный камень экипажам МАОН, которые в октябре 1941 года проложили воздушную трассу над Ладогой. В мемориальной экспозиции представлены архивные документы, фотографии и авиационные артефакты.

История моста

Поселок Хвойная в годы Великой Отечественной войны выступал как административный центр по управлению сложным военным хозяйством, как база снабжения осажденного Ленинграда, как центр Ленинградского штаба по подготовке партизанских кадров и как крупный прифронтовой госпиталь.

Задание Государственного комитета обороны снабжать Ленинград продовольствием и эвакуировать население было возложено на Московскую авиагруппу особого назначения ГВФ - соединение транспортной авиации, сформированное в первые дни войны во Внуково из опытных гражданских летчиков для выполнения боевых задач верховного главнокомандования Красной армии. В начале октября 1941 года эскадрильи МАОН перебазировались на скрытые в лесах аэродромы у станций Хвойная и Кушавера, расширенные жителями поселков для работы транспортных самолетов. Каждое утро клинья тяжело груженых "Дугласов" вылетали по опасному ладожскому маршруту, находившемуся под контролем немецких истребителей. Обратными рейсами вывозили обессиленных от голода ленинградцев. За три месяца Ленинградской операции МАОН, штаб которой находился в поселке Хвойная, экипажи совершили 3 100 вылетов в осажденный город, доставив 4 325 тонн продовольствия и 1 271 тонн боеприпасов. Из Ленинграда были эвакуированы 50 099 человек.