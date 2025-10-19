Путин рассказал, что дружит с Михалковым

Президент РФ заявил, что считает режиссера настоящим патриотом

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Президента РФ Владимира Путина связывает с Никитой Михалковым дружба, в которой есть "химия", глава государства считает режиссера истинным патриотом России.

"Мы с ним дружим, а если дружим, значит у нас есть какая-то, как сейчас модно говорить, "химия" этих отношений. Мне кажется, что самое главное, что он по-настоящему, не в квасном смысле этого слова, а в глубоком, содержательном, философском смысле этого слова - патриот нашей Родины", - рассказал президент в фильме "Никита Михалков" на телеканале "Россия", его фрагмент опубликован в Telegram-канале "Вести".