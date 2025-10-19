В Курской области планируют открыть детский православный лагерь

Также в Щиграх на территории Свято-Троицкого кафедрального собора создадут Духовно-просветительский центр

КУРСК, 19 октября. /ТАСС/. Круглогодичный православный детский лагерь планируют открыть на базе Покровского храма в селе Мармыжи Советского района Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн по итогам встречи с епископом Щигровским и Мантуровским Феогностом.

19 октября исполнилось 86 лет со дня рождения выдающегося советского и российского скульптора Вячеслава Клыкова.

"Будущий известный скульптор Вячеслав Клыков родился 19 октября 1939 года в селе Мармыжи Советского района. При жизни на малой родине вместе с друзьями он построил храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы и звонницу. На станции "Мармыжи" в поселке им. Ленина есть небольшой музей Клыкова. Владыка предложил расширить экспозицию и перенести часть в центр "Покров", построенный рядом с Покровским храмом, где похоронен наш выдающийся самобытный художник, и организовать на базе храма круглогодичный православный детский лагерь", - написал Хинштейн.

Губернатор поддержал идею, по его мнению, это позволит создать новое место силы и притяжения молодежи в регион, что станет дополнительным стимулом по сохранению памяти о выдающемся земляке.

В городе Щигры по инициативе епископа на средства прихожан и меценатов ведется работа по воссозданию исторического облика Свято-Троицкого собора. "Колокола изготовлены на одном из лучших заводов в стране - в городе Тутаеве Ярославской области. Владыка Феогност пригласил заложить камень с капсулой для потомков в основание колокольни, которая будет возведена на месте разрушенной немцами в 1942 году: с удовольствием приму участие в этом светлом и благом деле", - написал Хинштейн.

Также в Щиграх на территории Свято-Троицкого кафедрального собора будет создан Духовно-просветительский центр. Его строительство было заморожено несколько лет назад. "Завершить работы поможет Федеральное агентство по делам национальностей - об этом ранее договорился с руководителем ФАДН России Игорем Бариновым. В Духовно-просветительском центре будет создана библиотека, музей Щигровской епархии, интерактивные площадки для занятий с детьми и молодежью. Также будет благоустроена и прилегающая территория", - пояснил губернатор.