"Волонтерская рота" развернула гигантский триколор на Поклонной горе

Церемония прошла в торжественной атмосфере

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Участники VII съезда Совета федеральных координаторов "Волонтерской роты" возложили цветы к Вечному огню и развернули гигантский триколор на Поклонной горе в Москве в рамках гражданско-патриотической акции, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В съезде принимают участие более 450 добровольцев и активистов движения из 70 регионов России, включая делегатов абхазского отделения. Волонтеры отдали дань памяти героям Великой Отечественной войны, возложив цветы к Вечному огню. В акции также участвовали Герой России и начальник главного штаба "Юнармии" Владислав Головин, председатель "Молодой гвардии Единой России" Антон Демидов и глава центрального штаба МГЕР Александр Амелин.

Позже председатели "Волонтерской роты" развернули гигантский флаг-триколор размером 25 на 50 м. Церемония прошла в торжественной атмосфере и подчеркнула патриотическую направленность деятельности движения. После завершения акции участники вернутся к программе съезда, включая утверждение новых федеральных координаторов и планов работы на 2026 год.

"Волонтерская рота" - одно из крупнейших гражданско-патриотических молодежных объединений России, объединяющее более 16 тыс. активистов в 80 регионах страны. В 2025 году волонтеры обнаружили и подняли останки 118 бойцов Красной армии. Ежегодно движение проводит на Ржевской земле кемпинг "СВОи люди", собирающий свыше 3 тыс. участников со всей страны.