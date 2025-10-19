"Волонтерская рота" в 2026 году восстановит памятники в Курской области

В регионе разрушено более 70 объектов культурного наследия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. "Волонтерская рота Боевого братства" совместно с Национальным центром исторической памяти в 2026 году запустит программу по восстановлению объектов культурного наследия в Курской области. Об этом сообщил председатель организации Станислав Кузьменко на VII съезде Совета федеральных координаторов движения в Музее Победы.

Новая инициатива станет развитием проекта "Гуманитарная миссия", который реализуется уже более трех лет. За это время проведено свыше 100 выездов отрядов добровольцев, в которых приняли участие более 6,5 тыс. человек. Волонтеры оказали помощь тысячам граждан и восстановили десятки социальных объектов в новых регионах России.

"Сегодня, когда враг наносит удары не только по людям, но и по исторической памяти, мы считаем своим долгом встать на защиту культурного наследия России. В Курской области разрушено более 70 памятников истории и архитектуры. Наша миссия - вернуть им жизнь, сохранить память и передать ее будущим поколениям", - отметил Кузьменко.

Восстановлением храмов, мемориалов и других значимых культурных объектов займутся волонтеры и студенты профильных учебных заведений. Реализация программы начнется в 2026 году.