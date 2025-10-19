ОП: перенос рабочего графика из-за зимней темноты требует обоснования специалистов

Для реализации такого рода инициатив также нужно экономическое обоснование, насколько такая мера скажется на работодателях, отметил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Инициатива о предоставлении регионам права сдвигать рабочий день из-за зимней темноты требует экономического обоснования, а также медицинского заключения. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, комментируя соответствующее предложение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

"Для реализации такого рода инициатив нужно экономическое обоснование, насколько данная мера скажется на работодателях и, следовательно, на доходах работников. Тем более, что в крупных городах нет проблем с освещением улиц, школ, ВУЗов и придомовых территорий", - сказал Машаров.

По его словам, на организации учебного процесса в школах и университетах это однозначно скажется негативно, так как перекройка графика времени обучения затронет не только учеников, но и учителей, включая их рабочий режим. "Говорить о пользе внедрения на уровне федерального закона преждевременно, тем более, что если брать в расчет крупное производство, то очень многие вопросы регламентируются на уровне локальных актов, заключаемых при содействии профсоюзов", - считает Машаров.

По его словам, в части влияния на ментальное здоровье населения следует выяснить мнение Минздрава и профильных специалистов, насколько фактор темноты в зимнее время будет решающим.

Ранее Даванков заявил ТАСС, что регионы России должны иметь возможность сдвигать начало рабочего дня зимой, когда поздно светлеет и рано темнеет. По словам вице-спикера, эта инициатива может быть выдвинута в текущую сессию Госдумы. "Посмотрим, как к ней относятся люди, спросим и дальше решим", - уточнил он.