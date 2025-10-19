"Волонтерская рота" создаст реестр нарушений прав русскоязычных в Европе

Проект направлен на фиксацию, анализ и общественное освещение фактов разрушения памятников, актов вандализма, цензуры и иных проявлений русофобии

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. "Волонтерская рота Боевого братства" в 2026 году начнет работу над созданием "реестра нарушений прав русскоязычного населения и актов дискриминации в отношении российского культурно-исторического наследия в Европе". Об этом сообщил председатель организации Станислав Кузьменко, выступая на VII съезде Совета федеральных координаторов движения в Музее Победы.

По его словам, новый проект будет направлен на фиксацию, анализ и общественное освещение фактов разрушения памятников, актов вандализма, цензуры и иных проявлений русофобии, затрагивающих историческое и культурное наследие России за рубежом.

"Мы наблюдаем систематические попытки стереть из европейского пространства память о решающей роли советского народа в победе над фашизмом, разрушить памятники освободителям, изолировать русскую культуру и язык. Наша задача - документировать эти случаи, придать им публичность и требовать ответственности за подобные действия. Историческая правда должна быть защищена не только внутри страны, но и за ее пределами", - подчеркнул Кузьменко.

Создание реестра станет продолжением аналитической работы движения. В 2025 году активисты "Волонтерской роты" подготовили "Каталог памятников и мемориальных объектов, снесенных и подвергшихся вандализму за рубежом", который получил высокую оценку президента России Владимира Путина и зампреда Совбеза РФ, председателя "Единой России" Дмитрия Медведева.