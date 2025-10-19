Глава Карелии открыл движение по обновленному Лобановскому мосту в Петрозаводске

Проект реализовали на полгода раньше запланированного срока

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 октября. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков в День работников дорожного хозяйства открыл движение по обновленному Лобановскому мосту в Петрозаводске, который сдали на полгода раньше запланированного срока. Масштабный проект был реализован полностью на региональные средства, сообщил руководитель республики.

"Сегодня, в День работников дорожного хозяйства, мы открываем движение по обновленному Лобановскому мосту. Этого события очень ждали все петрозаводчане - и автомобилисты, и пешеходы <...>. Масштабный проект реализован полностью на региональные средства - из республиканского бюджета мы выделили более 2 млрд рублей. Реконструкция проведена в рамках государственной программы Республики Карелия "Развитие транспортной системы", - сказал руководитель республики.

По словам Парфенчикова, в последние годы правительство Карелии провело огромную работу по обновлению дорог по всей республике, в том числе в Петрозаводске, а также по сокращению количества аварийных искусственных сооружений в городе. За пять лет в республике сделано 35 новых мостов и 18 искусственных сооружений. Еще восемь мостов на региональных дорогах в настоящее время находятся в стадии строительства.

Лобановский мост был последним из всех автомобильных мостов города, которые требовалось привести в нормативное состояние. Он имеет огромное значение для развития городской инфраструктуры и позволит улучшить транспортную доступность центральных районов за счет перераспределения потоков.

После полного обновления мост стал шире, количество полос для движения транспорта увеличили с двух до четырех, там обустроили тротуары и велодорожки. По нему вновь возобновляется движение троллейбусов, которое ранее было отменено. Кроме того, это первый мост в Петрозаводске, который украсила уникальная архитектурная подсветка - для этого использовали 450 светильников.