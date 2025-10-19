Погибшего главу Совета депутатов Новой Каховки представят к госнаградам

Владимир Леонтьев умер 1 октября

Редакция сайта ТАСС

© Игорь Романенков/ Алексей Коновалов/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 19 октября. /ТАСС/. Главу Совета депутатов Новой Каховки Владимира Леонтьева, погибшего в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), посмертно представят к государственным наградам, сообщил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Леонтьев умер 1 октября в больнице, куда был доставлен в тяжелом состоянии после атаки ВСУ в Новой Каховке.

"Есть такая народная мудрость: герои не умирают. А Владимир Леонтьев действительно был человеком героическим, бесстрашным, горячо любящим Россию, абсолютно приветствовавшим возвращение Херсонской области в состав родной страны. <...> Конечно же, он будет представлен к государственным наградам. Жаль, конечно, что посмертно", - сказал Сальдо.

Губернатор также заявил, что именем Леонтьева впоследствии будут названы улицы в Новой Каховке, а виновники его гибели понесут наказание.

Владимир Леонтьев родился 22 января 1964 года, до специальной военной операции занимался предпринимательством на Украине. После освобождения Новой Каховки российскими войсками возглавил местную военно-гражданскую администрацию весной 2022 года. Участвовал в этом статусе в ликвидации последствий наводнения после разрушения плотины Каховской ГЭС. Неоднократно был целью покушений со стороны ВСУ. Так, весной 2023 года его попытались убить с использованием управляемых снарядов M982 Excalibur. В сентябре 2023 года был избран председателем Совета депутатов Новой Каховки. Награжден орденом Мужества.