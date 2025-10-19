Патриах Кирилл назвал Ростовскую область опорой православия и патриотизма

Губернатор Юрий Слюсарь рассказал главе РПЦ о работе, которую жители региона ведут, помогая военнослужащим и их семьям

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 октября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Ростовскую область опорой православия, сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области по итогам встречи патриарха с полпредом президента в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым и главой региона Юрием Слюсарем.

"Глава русской православной церкви отметил, что донская земля всегда была опорой православия, а жители Дона впитывают патриотизм с молоком матери", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что губернатор рассказал главе РПЦ о работе, которую жители Ростовской области ведут, помогая военнослужащим и их семьям. Отдельно он отметил роль молодежных и волонтерских организаций, а также подвижническую помощь Донской митрополии.

"Многое делается, и это видно. Но еще больше делается духовенством, православными верующими, сестрами милосердия не напоказ. Проводится колоссальная работа, социальная, психологическая, духовная, которая действительно помогает нашим военнослужащим", - привели в сообщении слова Слюсаря.

19 октября патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в Ростове-на-Дону чин Великого освящения главного войскового храма Южного военного округа. По окончании богослужения он поблагодарил всех, кто принимал участие в создании храма, вручил награды благотворителям.