В Петербурге замглавы Вологодской области стал участником конфликта

Как сообщили СМИ, Иван Иноземцев был задержан за драку в отеле

Редакция сайта ТАСС

Заместитель губернатора Вологодской области Иван Иноземцев © Официальный сайт правительство Вологодской области

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Бытовой конфликт произошел с первым заместителем губернатора Вологодской области Иваном Иноземцевым, когда он находился в частной поездке в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Ранее СМИ сообщили о задержании Иноземцева за инцидент в отеле Петербурга. В гостинице он якобы поспорил с другим постояльцем, после чего произошла драка. По некоторым данным, Иноземцева доставили в отдел полиции, его обвиняют в мелком хулиганстве.

"И. Б. Иноземцев в пятницу сообщил мне о планах поехать в Санкт-Петербург с женой и дочерью на соревнования ребенка. Это частная поездка, не был при исполнении. Пока известно, что произошел бытовой конфликт. Причины выясняются. Не устану повторять, что для желающих помериться силой есть спорт - возможность сделать это на тренировке (татами или ринге). Если даже оппонент очень не прав, нужно сохранять холодный рассудок. Особенно, если ты государственный или муниципальный служащий. Огульно обвинять, но и выгораживать кого бы то ни было, не собираюсь. Разберусь", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

Иноземцев был назначен на должность первого заместителя губернатора Вологодской области в мае этого года, после ухода его предшественника Юрия Умеренко.