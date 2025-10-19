В Карелии 52% региональных дорог привели в нормативное состояние

В 2025 году в республике планируется отремонтировать 170 км дорог

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 октября. /ТАСС/. Порядка 52% региональных дорог в Карелии в настоящее время приведены в нормативное состояние. Об этом в эфире ГТРК "Карелия" сообщил глава Минтранса региона Дмитрий Крылов.

"Мы к 2030 году должны достичь 60% нормативного состояния региональных дорог и 85% нормативного состояния дорог опорной сети. В этом году мы достигаем уже установленных показателей в 50%, чуть более 52% региональных дорог в Карелии вписываются в эти показатели", - сказал министр.

Глава Минтранса добавил, что всего в 2025 году планируется отремонтировать 170 км региональных дорог в республике.

"Уже чуть меньше 100 км введено в эксплуатацию. Сейчас осень, пора приемки работ. Соответственно, мы не сомневаемся, что наш план <...> будет выполнен", - добавил Крылов.