Более 400 человек поучаствовали в турнире по рукопашному бою в Подмосковье

Победителями соревнований в общекомандном зачете стали спортсмены из Московской области и Москвы, а также Краснодарского края

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Более 400 спортсменов из 26 регионов России приняли участие в ежегодных Всероссийских соревнованиях по армейскому рукопашному бою "Турнир памяти воинов" в Мытищах. Об этом ТАСС сообщила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

"В эти выходные в Мытищах прошли ежегодные всероссийские соревнования по армейскому рукопашному бою "Турнир памяти воинов", организованные в честь военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, посвятивших себя служению и защите Родины", - сказала Врадий, приехавшая поддержать участников.

Она также отметила, что на территории Московской области турнир проводится в пятый раз, в нем ежегодно принимают участие дети и подростки из различных субъектов России. В этом году, по словам Врадий, участвовало 400 спортсменов из 58 команд из 26 регионов.

В свою очередь вице-президент Федерации армейского рукопашного боя России Владимир Устюхин отметил, что "цель турнира - показать подрастающему поколению, что служба в силовых структурах, вооруженных силах важна и престижна, что это именно то, к чему они должны стремиться".

В этом году победителями соревнований в общекомандном зачете стали спортсмены из Московской области и Москвы, а также Краснодарского края.