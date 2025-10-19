В ГД предложили предоставить дополнительный отпуск отцам новорожденных детей

Предполагается, что получить такой отпуск можно будет по письменному заявлению один раз в течение года со дня рождения ребенка

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Группа депутатов внесет на рассмотрение Госдумы законопроект о семи днях дополнительного оплачиваемого отпуска для отцов новорожденных детей. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

Среди авторов проекта - первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду", первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ), председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ, закрепив за отцами новорожденных детей право на получение дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью семь дней. Предполагается, что получить такой отпуск новоиспеченные отцы смогут по письменному заявлению только один раз в течение года со дня рождения ребенка. По истечении этого срока неиспользованный отпуск не будет предоставляться, также не предусмотрена денежная компенсация за неиспользованные дни.

Как отмечается в пояснительной записке, введение дополнительного отпуска окажет положительное социальное и экономическое воздействие.

"Сегодня российские отцы не имеют отдельного оплачиваемого отпуска в связи с рождением ребенка. Мы считаем это несправедливым. Государство должно создавать условия, чтобы отец мог быть рядом с семьей в самый важный момент - в первые дни после рождения малыша", - сказал Гусев ТАСС.