Матпомощь, призы и подарки до 10 тыс. рублей хотят освободить от налогов

Внести изменения в налоговый кодекс предложили депутаты Госдумы во главе с председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов © Анна Исакова/ фотослужба Госдумы РФ/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым разработала законопроект об увеличении необлагаемого налогом лимита по подаркам, призам, материальной помощи и компенсациям с 4 тыс. до 10 тыс. рублей. Документ, который будет внесен в палату парламента 20 октября, есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс РФ. Они касаются, в частности, подарков от организаций и индивидуальных предпринимателей, призов в конкурсах, материальной помощи от работодателей и общественных организаций, компенсаций за лекарства, а также выигрышей в рекламных акциях.

Как пояснил ТАСС Нилов, действующий порог в 4 тыс. рублей был установлен "еще 20 лет назад, когда инфляция была на 150% меньше". "Возможность не платить в казну за материальную помощь работодателя или полученный подарок ценой до 10 тыс. рублей - это уже не роскошь, а объективная необходимость", - подчеркнул депутат.

По словам авторов инициативы, предлагаемая мера позволит "частично учесть произошедшие инфляционные процессы и сделать необлагаемую сумму более обоснованной".