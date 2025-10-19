На 151 мусорном полигоне прошли проверки на скопление птиц

Из них 15 признали опасными для находящихся рядом аэродромов и самолетов

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Проверки на скопление птиц прошли на 151 мусорном полигоне, 15 из них признаны опасными для находящихся рядом аэродромов и самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"На объектах по обращению с твердыми коммунальными отходами, расположенных рядом с аэродромами, продолжаются масштабные орнитологические обследования. Их цель - выявить потенциально опасные скопления птиц и определить меры по предотвращению их появления. Проверки завершены на 151 полигоне, из которых 134 получили положительные заключения, а 15 - отрицательные", - говорится в сообщении.

Основная причина отрицательных результатов - недостаточная защита полигона, из-за чего птицы получают доступ к органическим отходам, которые воспринимают в качестве корма. Полигоны, получившие отрицательные заключения, обязаны устранить нарушения в течение шести месяцев и пройти повторное исследование. Контроль за выполнением требований осуществляет транспортная прокуратура.

"Мы проверяем все предприятия, расположенные в радиусе 15 километров от взлетно-посадочных полос - это так называемая шестая подзона приаэродромной территории. Массовое скопление птиц у полигонов или комплексов обработки отходов представляет не только экологическую, но и санитарную угрозу. Орнитологические обследования позволяют выявить риски и своевременно принять меры для повышения безопасности", - заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Всего обследования должны пройти 165 полигонов в 62 регионах. Руководство 156 полигонов уже заключило договоры на проведение исследований, 7 предприятий находятся в процессе обследования, в том числе 4 - повторно после отрицательных результатов. Проверки продолжатся до конца года, чтобы все полигоны соответствовали требованиям безопасности, отметили в РЭО.