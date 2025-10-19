Слуцкий: утвердили первые мероприятия к 80-летию со дня рождения Жириновского

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Первые мероприятия плана празднования 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского утверждены, сообщил ТАСС председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Утверждены первые мероприятия Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского. Это важно для истории и для сохранения наследия Жириновского - уникального политика и замечательного, неординарного человека. По сути, он первый политик России, в честь которого памятные мероприятия будут организовываться в соответствии с указом главы государства. Я благодарен Владимиру Владимировичу Путину за поддержку нашей инициативы о проведении торжеств на государственном уровне", - сказал Слуцкий.

По его словам, юбилейные мероприятия пройдут в 2026 году по всей стране. В их числе - международный научно-экспертный форум "Жириновские чтения", выставка "Жириновский навсегда" в Центральном выставочном зале "Манеж", памятный концерт, открытие музея в Москве, выпуск документального фильма и биографического издания, подготовка собрания трудов, мультимедийный проект с избранными цитатами, экскурсионный маршрут, публикация стихотворения Жириновского "Исповедальный крик", памятные мероприятия в День российского парламентаризма, а также выпуск почтовых марок, приуроченных к юбилею.

"Большую помощь в подготовке и реализации юбилейных мероприятий оказывают недавно учрежденное по нашей инициативе общероссийское общественное движение "Блок Жириновского" и Фонд Жириновского. Все мероприятия ориентированы на простых людей в регионах России, интересы которых защищал великий политик, которым помогал выживать, становиться на ноги, получать положенное от государства. Одним словом, сделаем все, чтобы народная память о нашем ВВЖ никогда не померкла", - отметил лидер ЛДПР.

Слуцкий также поблагодарил председателя Госдумы Вячеслава Володина, возглавившего оргкомитет по подготовке памятных мероприятий, "за неравнодушный подход и внимательное отношение к наследию Жириновского". "Ведь это, по сути, история современной России, история становления российского парламентаризма", - подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании на государственном уровне 80-летия Владимира Жириновского в 2026 году. Володин назначен руководителем оргкомитета по подготовке мероприятий. Всего в комитет вошли 35 человек, в том числе генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, Слуцкий, несколько министров и другие.

Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет.