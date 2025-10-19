В Краснодаре более 20 улиц остались без света из-за аварии

Причина отключения - повреждение на линии 6-10 кВ

КРАСНОДАР, 20 октября. /ТАСС/. Перебои с электроснабжением возникли на более чем 20 улицах в Карасунском округе Краснодара из-за аварии. Об этом сообщается в Telegram-канале ЕДДС города.

"Произошло аварийное отключение электроэнергии в Карасунском округе. Причина отключения - повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС "ПБ-2" и 33 трансформаторные подстанции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что без света остались улицы: 2 отделение, 4 отделение, Крупской, Волгоградская, Комсомольская, Крайняя и другие. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения.