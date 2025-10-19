Реклама на ТАСС
"Известия" узнали, сколько россиян получают единое пособие на детей

Число получателей этой льготы, по данным газеты, достигло почти 10 млн
Редакция сайта ТАСС
19 октября, 23:22

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Ежегодно порядка 15 млн граждан России обращаются за едиными выплатами пособия на детей и беременных, число получателей льготы составляет почти 10 млн человек. Об этом газете "Известия" сообщили в пресс-службе Минтруда.

Такая льгота позволяет людям с низкими доходами получить от 50 до 100% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка или трудоспособного человека, если начисляется беременной. В среднем величина выплаты в России составляет около 17,2 тыс.

По данным издания, на сегодняшний день льготу получают почти 10 млн человек. Однако не всем гражданам льгота достается с первого раза. За 2024-2025 год доля положительных решений по обращениям составила около 60%.

В газете отметили, что трудности с получением пособий связаны с процессом проверки данных о денежных доходах семьи, ее составе и наличии имущества. 

